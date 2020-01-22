В Петербурге резко выросла популярность складских помещений

Компания «Ориентир» построила склад площадью около 70 тысяч "квадратов" для сети «Лента». Фото: pixabay.com

Компания «Ориентир» построила склад площадью около 70 тысяч "квадратов" для сети «Лента». Фото: pixabay.com

В Северной столице значительно увеличился показатель по сделкам со складской недвижимостью. В 2019 году продали в два раза больше, чем в 2018-м.

Объем сделок по продаже складов в Санкт-Петербурге за прошлый год составил 356 тысяч квадратных метров. По данным международного консалтингового агентства Colliers International, этот показатель вырос в два раза с 2018 года.

Специалисты считают, что основной причиной активного роста стало развитие торговых сетей, компаний-дистрибьюторов и онлайн-продаж. Более половины сделок (54%) приходилось на торговые и дистрибуционные компании. Также масштабное влияние оказали логистические компании (27% сделок).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению экспертов, в 2020 году россиян ждет рост цен на недвижимость. В числе наиболее активно дорожающих городов и Санкт-Петербург.