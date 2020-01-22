УФАС Петербурга усмотрело картельный сговор в сфере капремонта

Петербургская антимонопольная служба подозревает четыре организации в картельном сговоре при участи в одиннадцати конкурсах на проведение капитального ремонта.

В нарушении антимонопольного законодательства подозревают ООО «Глобус», ООО «СИК «Эльтек», ООО «С-Индустрия» и ООО «БИТ», сообщили в пресс—службе управления ФАС по городу. Компании участвовали в торгах на общую сумму контрактов 750 миллионов рублей.

Вычислить недобросовестные предприятия удалось с помощью IP-адресов. Для участи компании использовали одни и те же сетевые данные. Кроме того, все одиннадцать закупок проходили с минимальным снижением максимальной цены договора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в антимонопольной службе рассказали, как защититься от навязчивых рекламных СМС-рассылок и звонков по телефону.