В ФАС объяснили, как бороться с рекламой по телефону

Часто звонки поступают от колл-центров, а не от компаний, с которыми есть договоры. Фото: Pixabay

Часто звонки поступают от колл-центров, а не от компаний, с которыми есть договоры. Фото: Pixabay

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.

Как пишет «Российская газета», пользователь должен вспомнить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы.

Часто звонки поступают от колл-центров, а не от компаний, с которыми есть договоры. В таком случает ответственность за рассылку несет тот, кто отправляет спам.

Если же никаких сделок не заключалось, то следует обратиться к распространителю спама, а если это не подействует, то можно обратиться в областное управление ФАС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сеть ювелирных магазинов «585» рассылал сообщения абонентам, в которых сообщал о своих акциях. Люди заявили, что не хотели получать никаких рекламные СМС.