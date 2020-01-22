Прокуратура обязала застройщика «Английской мили» устранить нарушения прав дольщиков

Прокуратура обязала застройщика &#171;Английской мили&#187; устранить нарушения прав дольщиков
Концепция ЖК "Английская миля". Фото: en-mile.ru

Прокуратура Красносельского района обязала ООО «Балтпродком» устранить нарушения прав дольщиков. Компания возводит жилой комплекс «Английская миля» на Петергофском шоссе.

В ходе проверки прокуратура уличила застройщика в ущемлении прав дольщиков. В частности, компания сократила гарантийные сроки.

Прокуратура направила в адрес гендиректора ООО «Балтпродком» представление об устранении нарушений. Документ был обжалован застройщиком в судебном порядке. Арбитражный суд Петербургу и Ленобласти признал представление незаконным.

Однако прокуратура на этом не остановилась. По результатам рассмотрения кассационный жалобы решение арбитражного суда в части признания представления прокуратуры незаконным отменено.

«В настоящее время, застройщик обязан устранить выявленные прокуратурой нарушения и уведомить всех участников долевого строительства о наличии ущемляющего условия в договорах долевого участия, заключить дополнительные соглашения к ним», — уточнили в прокуратуре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга прошла акция дольщиков ЖК «Три кита».

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