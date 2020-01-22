Владелец «Пятерочек» увеличил чистую выручку на 13,3%

Компания X5 Retail Grouр, под управлением которой находятся сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», в минувшем году увеличила собственную выручку на 13,3%, сообщает пресс-служба компании.

Главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман заявил, что компания показала такие результаты благодаря росту торговых площадей, а также положительной динамике LFL продаж и трафика в небольших магазинах и супермаркетах в каждом квартале прошлого года.

Директор отметил, что 2020 год также показывает положительные результаты — рост LFL трафика в первый месяц года превышает 5%. Онлайн бизнес X5 Retail Grouр также утроил чистую выручку.

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