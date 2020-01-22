В 2019 году банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 27%

Сумма выручки в банке составила 30,7 млрд рублей, уменьшившись на 5.2% по сравнению с 2018 годом. Фото: Google View

Сумма выручки в банке составила 30,7 млрд рублей, уменьшившись на 5.2% по сравнению с 2018 годом. Фото: Google View

По сравнению с 2018-м годом банк «Санкт-Петербург» нарастил 6,6 миллиардов рублей чистой прибыли, увеличив доход на 27%.

Об этом пресс-служба кредитно-финансовой организации сообщила в среду, 22 января. Операционные расходы банка зп прошлый год сократились на 10%. Таким образом, расходная часть за прошлый год составила 14,2 миллиарда рублей, а доходная — 23 миллиарда. В общей сложности активы банка на конец 2019 года оценивались в 667,1 млрд рублей, что на 2% больше, чем на 1 января 2019 года.

Собственный капитал банка также стал больше на 9,4%, достигнув показателя 81,8 миллиарда рублей. Кредитный портфель увеличился на 7,3%, теперь он равняется 395,6 миллиардам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о заработке за 2018-й год членов нового состава правительства Российской Федерации.