Самолет из Петербурга не долетел до Мурманска

Самолет из Петербурга не долетел до Мурманска
Самолет не смог долететь до Мурманска. Фото: Pixabay

Рейс развернулся и отправился обратно в Пулково. Всему виной погодные условия.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем сообщается сайте для отслеживания самолетов. Рейс 6345 отправился из Санкт-Петербурга в Мурманск, но не смог приземлиться в пункте назначения из-за неподходящих погодных условий – там бушует сильный ветер. По предварительным данным, экипаж борта принял решение не рисковать и вернуться в Пулково.

Пока что непонятно, что на самом деле стало причиной инцидента – авиакомпания никак не комментирует случившееся.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что петербуржец «заминировал» самолет в Пулково и стал фигурантом уголовного дела.

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