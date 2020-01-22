Самолет из Петербурга не долетел до Мурманска

Рейс развернулся и отправился обратно в Пулково. Всему виной погодные условия.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем сообщается сайте для отслеживания самолетов. Рейс 6345 отправился из Санкт-Петербурга в Мурманск, но не смог приземлиться в пункте назначения из-за неподходящих погодных условий – там бушует сильный ветер. По предварительным данным, экипаж борта принял решение не рисковать и вернуться в Пулково.

Пока что непонятно, что на самом деле стало причиной инцидента – авиакомпания никак не комментирует случившееся.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что петербуржец «заминировал» самолет в Пулково и стал фигурантом уголовного дела.