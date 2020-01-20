Петербуржец «заминировал» самолет в Пулково и стал фигурантом уголовного дела

Петербуржец «заминировал» самолет в Пулково и стал фигурантом уголовного дела
Пулково. Фото: Baltphoto

Сотрудники полиции задержали петербуржца, который «заминировал» самолет в Пулково.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел утром 19 января. В полицию позвонил 43-летний мужчина с заявлением о том, что в Пулково при приземлении самолета «будет взрыв».

Злоумышленника задержали в квартире дома №19 по улице Летчика Пилютова. Выяснилось, что он был в гостях и при этом находился в состоянии алкогольного опьянения.

После осмотра аэропорта Пулково опасных предметов не обнаружили. По факту заведомо ложного сообщение об акте терроризма возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рабочая неделя в Петербурге началась с серии эвакуаций. Анонимные сообщения о минировании утром в понедельник, 20 января, получили районные суды.

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