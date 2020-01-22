Многодетных отцов предложили пораньше отпускать на пенсию

Многодетных отцов предложили пораньше отпускать на пенсию
Фото: pixabay.com

До этого приняли решение о понижении пенсионного возраста для многодетных матерей.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем сообщают РИА Новости. В Госдуме обсуждают инициативу, предложенную госсоветом Удмуртской республики. Новым законопроектом хотят разрешить многодетным отцам выходить на пенсию раньше остальных. Автора надеются на «симметричное смягчение последствий повышения возраста для мужчин». Для реализации проекта понадобится около 5,21 миллиардов рублей.

Напоминаем, что до этого приняли решение, согласно которому женщины, родившие троих-четверых детей, имеет право уходить на пенсию раньше остальных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионная реформа повлияла сокращение количества пенсионеров в России. По итогам текущего года выход на пенсию отложится для 800 тысяч россиян. Этот показатель представлен с нарастающим итогом — здесь учитываются те, у кого пенсия сдвинулась в прошлом году.

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