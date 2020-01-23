Стали известны источники 4.5 трлн рублей на задачи Путина

Стали известны источники 4.5 трлн рублей на задачи Путина
Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Скриншот.

Для реализации целей, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуется внести некоторые изменения в федеральный бюджет.

Как сообщают «Известия», премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет. позволяющие изыскать дополнительные 4.5 трлн рублей до 2024 года.

Согласно данным издания, уже в текущем году потребуется найти 450 млрд рублей. Эти расходы должны покрыть за счет свободных остатков, которые имеются на счетах казначейства, а также денег Резервного фонда правительства.

Наиболее вероятным источником средств для реализации поставленных президентом задач стает отмена части налоговых льгот

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин выступил против двоевластия в России.

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