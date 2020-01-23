Недалеко от станции «Фрунзенская» построят бизнес-центр

Недалеко от станции &#171;Фрунзенская&#187; построят бизнес-центр
Фото: https://pixabay.com

Земельный участок площадью 11 тысяч квадратных метров приобрела компания «Аквилон инвест».

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании. Стройхолдинг «Аквилон инвест» приобрел участок площадью 11 тысяч квадратных метров недалеко от станции метро «Фрунзенская». Там собираются возвести бизнес-центр класса А.

Отмечается, что подрядчик впервые собирается строить офисную недвижимость. Проект начнут реализовывать уже в 2020 году. Неподалеку от объекта расположились другие проекты стройхолдинга – два жилых комплекса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге достроили проблемный ЖК «Охта Модерн». В домах ЖК на Большеохтинском проспекте, 15 расположены 482 квартиры, общая площадь которых составляет более 28 тысяч квадратных метров.

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бизнес-центр фрунзенская
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