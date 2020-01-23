Под Тихвином водители заметили проснувшегося медведя

Медведь мог и не ложиться спать. Фото: https://vk.com/spb_today

Медведь мог и не ложиться спать. Фото: https://vk.com/spb_today

Косолапый перепутал теплую зиму с весной и пробудился. С недовольством он смотрит на проезжающие мимо машины.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Фотографию пробудившегося медведя выложили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор поста отметил, что ему снимок прислали друзья, путешествующие под Тихвином. Косолапый, судя по всему, проснулся из-за теплой зимы и решил, что уже весна. Ему нужно добывать себе пропитание и вполне возможно, что он захочет наведаться к людям.

«Я думаю, что он ещё даже не ложился»,

— пишет один из пользователей.

В комментариях нашли комментаторы, которые не поверили, что медведь вышел из леса.

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