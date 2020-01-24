Число погибших от нового типа коронавируса в Китае выросло до 25

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 25. Число заболевших вирусной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, составляет 830 человек.

Об этом сообщает издание Beijing News Express со ссылкой на заявление Национальной комиссии здравоохранения и медицины страны.

Состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое.

Самый крупный город Центрального Китая, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, теперь закрыт для выезда. Въезд туда ограничен. В целях предотвращения распространения болезни власти Китая ввели бессрочный запрет на поездки. В частности, приостановлены все авиарейсы, отправление поездов и автобусов из Уханя. Кроме того, отменены рейсы междугородних автобусов, направляющихся в город. Ухань — столица провинции Хубэй, его население превышает 11 млн человек. Решение закрыть город принято на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране значительно растет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что смертельный коронавирус, бушующий сейчас в Китае, существовал всегда.