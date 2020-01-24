ДТП на Рижском собрало несколько экипажей полиции

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Утром 24 января в Адмиралтейском районе произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на пересечении Старо-Петергофского шоссе и Рижского проспекта.

«Сегодня явно не день водителя Матиза. 7-8 экипажей задержали одного возле перекрестка Старо-Петергофского и Рижского проспектов, а на самом перекрестке авария из трех машин, дпс на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд.