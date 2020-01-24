Прокуратура и Роспотребнадзор нашли нарушения в гимназии №66

В Приморском районе Петербурга по обращению родителей проверили ГБОУ гимназия № 66. В работе учебного заведения найдены нарушения санитарно-эпидемиологического закона.

С совместной проверкой гимназию навестили прокуратура Приморского района и специалисты Роспотребнадзора. Выяснилось, что в школе не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекций.

Проверка вскрыла дефекты парт, стульев, потолков, стен, оконных блоков, откосов, дверей и полов. Помимо этого, мебель не маркирована для подбора по росту обучающихся, а кресла в компьютерных классах не регулируются по высоте и наклону.

«Несмотря на значительное количество обучающихся – 450 человек, в обеденном зале организовано всего 120 посадочных мест», — добавили в пресс-службе прокуратуры.

В адрес главы Приморского района внесено представление об устранении нарушений. В отношении директора учебного заведения и школы возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы находятся на рассмотрении Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Невском проспекте из-за нарушения санитарных норм закрыли столовую.