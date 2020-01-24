В Петербурге поддержали запрет на продажу снюсов несовершеннолетним

В Петербурге могут запретить продажу снюсов детям и подросткам. Законопроект поддержали на заседании парламентского комитета по законодательству 24 января.

Снюсы представляют собой аналоги курительного табака. Запретить их продажу депутаты предлагают несовершеннолетним. Нарушение будет караться штрафом. Для граждан он составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 20 тыс. рублей, а для фирм и компаний — до 50 тыс. рублей.

«Производители делают яркие красочные упаковки и выпускают эту гадость в виде всевозможных «конфеток», твердят, будто это — лёгкая альтернатива сигаретам», — отметил один из авторов законопроекта депутат Денис Четырбок.

При этом одна «подушечка» снюса содержит столько же никотина, сколько три пачки сигарет, подчеркнул Четырбок со ссылкой на медицинские исследования.

Параллельно в Законодательном собрании обсуждают ужесточение ответственности за рекламу снюсов в соцсетях.

«Блогерам, которые зарабатывают на рассказах мифов о «прелестях» этой отравы и тем самым увеличивают производителям продажи, нужно поставить тотальный заслон — вплоть до уголовной ответственности», — заявил Четырбок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из магазинов изъяли более 35,5 тыс. пачек снюса.