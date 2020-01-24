На атомный ледокол «Урал» погрузили ходовую рубку весом 147 тонн

На атомный ледокол &#171;Урал&#187; погрузили ходовую рубку весом 147 тонн
Атомный ледокол "Урал", Фото: Балтийский завод

На атомный ледокол «Урал», строящийся на Балтийском заводе в Петербурге, погрузили атомную рубку. Вес её составляет около 147 тон.

Специалисты АО «Балтийский завод», входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), завершили масштабную операцию по погрузке ходовой рубки. Разместить блок было необходимо на втором серийном атомном ледоколе «Урал» проекта 22220.

Для погрузки были установлены две санитарные кабины и смонтирован ветроотбойник, призванный отводить встречный поток воздуха при движении ледокола, сообщает пресс-служба «Балтийского завода».

Рубка состоит из восьми секций и весит около 147 тонн. Её погрузка завершила очередной этап формирования надстроки ледокола и добавила ей два яруса.

В ближайшее время на атомном ледоходе «Урал» установят еще три блока. В том числе, судно обзаведется мачтой, оснащенной оборудованием для радионавигации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Балтийском заводе» испытали атомный ледокол «Арктика»,

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На атомный ледокол «Урал» погрузили ходовую рубку весом 147 тонн
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