В России отзывают 82 тысячи пожароопасных Toyota и Lexus

Автопроизводитель Toyota отзывает с российского рынка 82 641 автомобиль, проданный с декабря 2015 года по настоящее время.

В их число попало несколько моделей: Toyota Highlander, Land Cruiser Prado и RAV4, а также кроссоверы Lexus RX 200t, RX 350 и гибридный RX 450h. Причиной является техническая неисправность, которая может вызвать короткое замыкание и перегрев. В худшем случае, дело может кончиться возгоранием.

Дефект связан с уплотнителем, удерживающим нагреватель внутри форсунок стеклоомывателя лобового стекла. Зазор между уплотнителем и форсункой может привести к формированию трещины в нагревателе. Если в образовавшееся пространство попадет вода или «незамерзайка», последствия могут быть печальными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Toyota отзывает 3,5 миллиона автомобилей из-за обнаруженной неполадки.