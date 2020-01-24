В России отзывают 82 тысячи пожароопасных Toyota и Lexus

В России отзывают 82 тысячи пожароопасных Toyota и Lexus
Представители компании сообщат владельцам дефектных автомобилей о необходимости приехать в сервис. Фото: pixabay.com

Автопроизводитель Toyota отзывает с российского рынка 82 641 автомобиль, проданный с декабря 2015 года по настоящее время.

В их число попало несколько моделей: Toyota Highlander, Land Cruiser Prado и RAV4, а также кроссоверы Lexus RX 200t, RX 350 и гибридный RX 450h. Причиной является техническая неисправность, которая может вызвать короткое замыкание и перегрев. В худшем случае, дело может кончиться возгоранием.

Дефект связан с уплотнителем, удерживающим нагреватель внутри форсунок стеклоомывателя лобового стекла. Зазор между уплотнителем и форсункой может привести к формированию трещины в нагревателе. Если в образовавшееся пространство попадет вода или «незамерзайка», последствия могут быть печальными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Toyota отзывает 3,5 миллиона автомобилей из-за обнаруженной неполадки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автомобили авторынок безопасность возгорание отзыв машин пожароопасный россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд арестовал имущество «Интерторга», владеющего Spar и ...
Петербургское отделение «Почты России» прокомментировало ...
Иномарка врезалась фонарный столб на Приморском шоссе
В Петербурге возбудили уголовные дела против злостных неплательщиков алиментов
Беглов поздравил петербуржцев с Днем студента
В России отзывают 82 тысячи пожароопасных Toyota и Lexus
На атомный ледокол «Урал» погрузили ходовую рубку весом 147 тонн
В Пулково не боятся нового китайского вируса