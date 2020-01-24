Беглов поздравил петербуржцев с Днем студента

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем российского студента, который также называют Татьяниным днем. Отмечают его 25 января.

«Для нашего города, который называют студенческой столицей России, этот праздник имеет особое значение», — отметил Беглов.

Губернатор напомнил, что именно в Петербурге был построен Смольный собор, ставший храмом всех учебных заведений. На алтарной стене его по указы императрицы Елизаветы Петровны были начертаны названия школ и университетов России.

Сейчас Петербург является одним из ведущих научно-образовательных центров страны, подчеркнул Беглов. Правительство города взяло курс на омоложение кадров. В частности, в Петербурге реализуется программа «35 на 35», направленная на то, чтобы 35% управленческих должностей занимали люди младше 35.

Студентам Беглов пожелал успехов и всего самого доброго.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов поздравил горожан с праздником Крещения Господня.