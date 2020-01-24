Жители Ленинградского зоопарка стали мемами

Жители Ленинградского зоопарка стали мемами
Фото: vk.com/spbzoopark

Животные Ленинградского зоопарка стали героями набирающего популярность мирового челлендж #dollypartonchallenge.

Сотрудники зоопарка сделали несколько коллажей с забавными фотографиями животных, населяющих учреждение, среди которых зайцы, обезьяны, выдры, суррикаты, белые медведи и другие. Получившиеся картинки работники Ленинградского зоопарка разместили в официальной группе во «Вконтакте».

Автором челленджа #dollypartonchallenge стала певица и актриса Долли Партон. Суть эстафеты заключается в том, чтобы иронично обыграть, как стремятся показать свою жизнь люди в различных социальных сетях, таких как: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники реабилитационно-карантинного центра «Велес» поделились кадрами радостных медведей, валяющихся в свежей еловой щепе из переработанных новогодних елок.

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Жители Ленинградского зоопарка стали мемами
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