Жители Ленинградского зоопарка стали мемами

Животные Ленинградского зоопарка стали героями набирающего популярность мирового челлендж #dollypartonchallenge.

Сотрудники зоопарка сделали несколько коллажей с забавными фотографиями животных, населяющих учреждение, среди которых зайцы, обезьяны, выдры, суррикаты, белые медведи и другие. Получившиеся картинки работники Ленинградского зоопарка разместили в официальной группе во «Вконтакте».

Автором челленджа #dollypartonchallenge стала певица и актриса Долли Партон. Суть эстафеты заключается в том, чтобы иронично обыграть, как стремятся показать свою жизнь люди в различных социальных сетях, таких как: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники реабилитационно-карантинного центра «Велес» поделились кадрами радостных медведей, валяющихся в свежей еловой щепе из переработанных новогодних елок.