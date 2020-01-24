«Роскошная женщина»: Кристина Агилера прикрыла обхоженное тело плащом

Откровенность американской поп-звезды Кристины Агилеры (Christina Aguilera) вызвала фурор в Сети. Певица примерила провокационный образ.

Блондинка опубликовала на своей страничке в Instagram снимок с фотосессии, во время которой позировала без белья. 39-летняя исполнительница набросила на обнаженное тело плащ из лакированной кожи, прикрыв интимные участки тканью и руками.

Агилера сделала модную мокрую укладку и зачесала волосы назад. Она украсила глаза черными стрелками, а также нанесла розовую помаду. Оригинальный образ дополнили драгоценности. На певице видны крупное колье, кольцо и серьги удлиненной формы.

Поклонники с восхищением отреагировали на фотографию, написав множество комплиментов исполнительнице.

«Вот это да, очень смело!», — заявил подписчик. «Да вы роскошная женщина!», — написал пользователь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что американская певица дала первые сольный концерт в Москве.