Кристина Агилера дала первый сольный концерт в Москве

Кристина Агилера дала первый сольный концерт в Москве
Фото: https://www.instagram.com/xtina/?hl=ru

Известная американская музыкальная исполнительница Кристина Агилера приехала в Россию, чтобы впервые выступить в Москве с сольным концертом.

Во вторник, 23 июля, на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве прошел сольный концерт Кристины Агилеры. Певица удивила поклонников не только эффектным выступлением, но и появлением своей четырехлетней дочери на сцене.

Накануне на концерте в Санкт-Петербурге певица упала на лестнице, однако это не помешало выступлению в столице. Агилера не стала менять ни декорации, ни сценографию.

Ключевой темой концерта стали права женщин. Под одну из композиций транслировались кадры о женщинах-феминистках со всего мира. В конце кадров был представлен отрывок из интервью певицы Шер, где её мать посоветовала ей выйти замуж за богатого мужчину, на что Шер ответила, что она и есть богатый мужчина.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Кристина Агилера упала во время концерта в Санкт-Петербурге.

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