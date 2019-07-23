Кристина Агилера упала во время концерта в Петербурге

Во время исполнения первой композиции Bionic, звезда упала, сходя с лестницы на сцену. Фото: @xtina/Instagram

Во время исполнения первой композиции Bionic, звезда упала, сходя с лестницы на сцену. Фото: @xtina/Instagram

Во время исполнения первой песни на концерте в Петербурге, Кристина Агилера спускалась по лестнице, где оступилась и упала.

Американская певица Кристина Агилера впервые приехала в Россию с сольным концертом. Певица представила шоу The X Tour, она исполнила не только лучшие хиты за ее карьеру, но и парочку новых композиций, пишет Starhit.

Первым городом в России она посетила Санкт-Петербург, где смогла собрать 12 тысяч зрителей в Ледовом дворце. Шоу Агилеры началось не по плану: во время исполнения первой композиции Bionic, звезда упала, сходя с лестницы на сцену. Судя по поведению певицы, она не сильно пострадала, а танцоры быстро смогли подхватить ее, после чего шоу продолжилось.

За весь концерт Агилера исполнила 23 композиции и успела сменить десяток костюмов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Кристина Агилера прогулялась по Петербургу и осталась в восторге. Кристина Агилера смогла совместить приятное с полезным – она не только спела для любимых слушателей, но также объехала главные достопримечательности Санкт-Петербурга.