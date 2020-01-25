Суд признал незаконным решение Альфа-банка, который отказал петербуржцу в кредите

Верховный суд России отменил решение петербургских судов, отклонивших иск петербуржца Константина Шамков против Альфа-банка, где ему отказали в кредите из-за «низкого социального статуса».

Шамков решил судиться с Альфа-банком после того, как в декабре 2017 года, банк отказался открывать ему счет, объяснив это решение законом противодействии отмыванию доходов. При этом никакой конкретики организацией не было представлено.

Дзержинский райсуд, как и судебная коллегия по гражданским делам петербургского суда не поддержали мужчину, отклонив его иск.

Согласно постановлению ВС, сотрудник банка отказала мужчине на основании «субъективного мнения», усмотрев у него «наличие низкого социального статуса».

В Альфа-банке отметили, что всегда придерживаются закона и требований Центробанка. Также банк намерен обратиться в суд первой инстанции для оспаривания решения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России банки отказали в кредите более 60% желающих.