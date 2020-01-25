Росстат сообщил о сокращении численности населения России

Росстат опубликовал предварительную оценку численности населения России по состоянию на 1 января 2020 года и в целом за прошлый год, из которых следует, что число россиян падает.

На начало января текущего года численность России составляет 146 745 098 человек. На январь прошлого года в России проживало 146 млн 780,7 тыс. человек. Из этого следует, что за год численность страны сократилась на 35,6 тыс. человек.

Согласно итогам 2018 года, в стране проживало 146,9 млн человек. За два года количество россиян сократилось на 135 тысяч человек.

При этом в черте города стабильно проживают порядка 75% населения, а в сельской местности, соответственно около 25%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков оценил данные Росстата о естественной убыли населения РФ.