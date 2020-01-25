Два человека стали жертвами ДТП на Санкт-Петербургском шоссе

Два человека стали жертвами ДТП на Санкт-Петербургском шоссе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Лобовое ДТП с участием легковых автомобилей в Петродворцовом районе Петербурга унесло жизни водителя и пассажира автомобиля «Ауди». Еще двое пострадали.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 25 января, смертельная авария произошла на Санкт-Петербургском шоссе, рядом с поворотом на Парковую улице и парком Александрия. Молодой водитель авто «Рено Логан» выехал на встречную полосу, где врезался «лоб в лоб» с «Ауди».

Результатом аварии стала смерть 49-летнего водителя и пассажира «Ауди». Травмы получили водитель «Рено» и еще один пассажир «Ауди» — их госпитализировали.

Фото: vk.com/spb_today

Правоохранители начали проверку по факту аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились кадры с места массового ДТП на «Коле».

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