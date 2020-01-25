В Кемерово крыша заводского цеха рухнула под тяжестью снега

В некоторых регионах России страдают не от отсутствия, а, наоборот, чрезмерного количества снега. Так, снегопад вызвал обрушение крыши одного из цехов предприятия в Кемерово.

На заводе неподалеку от административного центра Кемеровского района рухнула кровля вагоносборочного цеха, не выдержав тяжести снега. Инцидент произошел в пятницу, 24 января. Один из работников завода пострадал, его доставили в медицинское учреждение.

О случившемся сообщает «Интерфакс». Позже стало известно, что пострадавшая — женщина, медики оценивают её состояние как средней степени тяжести. Сотрудница цеха получила травму головы. На месте происшествия работают представители спасательных служб.

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