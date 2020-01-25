В Кемерово крыша заводского цеха рухнула под тяжестью снега

В Кемерово крыша заводского цеха рухнула под тяжестью снега
По факту обрушения крыши организована прокурорская проверка. Фото: скриншот YouTube

В некоторых регионах России страдают не от отсутствия, а, наоборот, чрезмерного количества снега. Так, снегопад вызвал обрушение крыши одного из цехов предприятия в Кемерово.

На заводе неподалеку от административного центра Кемеровского района рухнула кровля вагоносборочного цеха, не выдержав тяжести снега. Инцидент произошел в пятницу, 24 января. Один из работников завода пострадал, его доставили в медицинское учреждение.

О случившемся сообщает «Интерфакс». Позже стало известно, что пострадавшая — женщина, медики оценивают её состояние как средней степени тяжести. Сотрудница цеха получила травму головы. На месте происшествия работают представители спасательных служб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга маршрутка собрала «паровозик» из легковушек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кемерово обрушение крыши снег
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автомобилистов Петербурга предупреждают о гололеде в воскресенье
В Москве виновник смертельной аварии за год получил 650 штрафов
На Проспекте Просвещения маршрутка сбила женщину
На модель plus-size обрушился шквал критики после публикации откровенных фото
В Кемерово крыша заводского цеха рухнула под тяжестью снега
«Зенит» встретится с «Зальцбургом» в Дохе
Каршеринг, брошенный водителем, остановил движение возле «Балтийской ...
Forbes составил рейтинг «королей недвижимости» в России