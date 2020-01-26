Избирком Петербурга может назначить довыборы в ЗакС

Избирком Петербурга может назначить довыборы в ЗакС
Завтра истекает срок, когда можно назначить довыборы на 26 апреля. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Петербургский избирком планирует провести внеплановое заседание 26 января. Предполагается, что на заседании обсудят вопрос о довыборах в ЗакС по одномандатному округу №21, к которому относятся МО «Звездное», «Купчино» и «Гагаринское», пишет «Фонтанка».

Дело в том, что завтра истекает срок, когда можно назначить довыборы на 26 апреля.

Ранее комиссия дважды пыталась начать избирательную кампанию. Заседание, назначенное на 23 января, пришлось отменить из-за недовольства ЦИК: Кремль рассматривал 26 апреля в качестве даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число избиркомов будет увеличено до 64 — более чем в два раза. Сейчас в Петербурге существует 30 ТИКов. Организовать новые избиркомы было решено после скандальный муниципальных выборов 2019 года. Кампания сопровождалась судебными разбирательствами и сообщениями о нарушениях.

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