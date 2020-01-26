Песков назвал причину отставки правительства Медведева

Решение об отставке правительства было принято из-за задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным во время послания к Федеральному собранию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что правительство Дмитрий Медведева ушло в отставку, чтобы «дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития». Решение это было принято самим кабинетом министров.

«На фоне тех новых, скажем так, оценок, которые дал президент, новых задач, которые поставил президент, в том числе и по поправкам в Конституцию РФ, предыдущее правительство посчитало своим долгом уйти в отставку», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Песков подчеркнул, что для решения задач, поставленных Путиным, необходимо правительство с максимальной эффективностью, максимальной динамикой и гибкостью в работе.

Напомним, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым 15 января ушло в отставку. Председателем его стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Мишустин поставил главные задачи перед правительством.