Рабочие испортили фасад дома Корфа из-за невыплаты зарплаты

Рабочие, которые занимались реставрацией исторического здания в центре Петербурга, испортили штукатурку на фасаде, таким образом протестуя против невыплаты зарплаты.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, обиженные за невыплату зарплаты рабочие взяли строительные инструменты и повредили штукатурку на фасаде дома Корфа, расположенного на Почтамтской улице. Реставрационные работы проводятся уже в течение нескольких месяцев.
Свидетель разрушения фасада дома Корфа спросил у рабочих, зачем они портят объект культурного наследия. В ответ на это они заявили, что они ломают свою работу, потому что им за это не заплатили.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по набережной реки Фонтанки ограничат из-за реставрации особняка.