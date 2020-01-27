Рабочие испортили фасад дома Корфа из-за невыплаты зарплаты

Рабочие испортили фасад дома Корфа из-за невыплаты зарплаты
Дом Корфа на Почтамтской. Фото: google.maps

Рабочие, которые занимались реставрацией исторического здания в центре Петербурга, испортили штукатурку на фасаде, таким образом протестуя против невыплаты зарплаты.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, обиженные за невыплату зарплаты рабочие взяли строительные инструменты и повредили штукатурку на фасаде дома Корфа, расположенного на Почтамтской улице. Реставрационные работы проводятся уже в течение нескольких месяцев.

Свидетель разрушения фасада дома Корфа спросил у рабочих, зачем они портят объект культурного наследия. В ответ на это они заявили, что они ломают свою работу, потому что им за это не заплатили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по набережной реки Фонтанки ограничат из-за реставрации особняка.

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