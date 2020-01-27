В Мурино мать беременной 16-летней студентки намерена наказать отца своего будущего внука

В Мурино мать беременной 16-летней студентки намерена наказать отца своего будущего внука
Девушка забеременела после встреч с молодым человеком. Фото: pixabay

В Мурино местная жительница обратилась в отдел полиции после того, как узнала, что ее несовершеннолетняя дочь забеременела.

По словам матери 16-летней студентки, у ее дочери есть совершеннолетний любовник, которому 19 лет. Женщина также отметила, что о беременности девушка узнала после встречи с молодым человеком.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мать студентки, судя по всему, хочет наказать отца своего будущего внука.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о поножовщине в Петербурге. Мужчина ударил ножом сожительницу во время ссоры.

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