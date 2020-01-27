«На гололеде»: маршрутка въехала в иномарку сзади на пересечении Есенина и Луначарского

У иномарки от удара пострадала задняя часть. Фото: vk.com/spb_today

У иномарки от удара пострадала задняя часть. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Есенина и Луначарского произошло ДТП с маршруткой. Водитель пассажирского транспорта не успел затормозить из-за скользкой дороги, в результате чего влетел в стоящую впереди иномарку.

Все произошло сегодня утром, 27 января. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что маршрутку остановила легковушка марки Hyundai Solaris.

«На гололеде», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

В дорожном инциденте никто, кроме транспортных средств, не пострадал. Участники ждут сотрудников ГИБДД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на трамвайных путях в Петербурге. Проезд пассажирскому транспорте переговорили легковушка и «ГАЗель».