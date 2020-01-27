На Савушкина трамваи застыли после ДТП около администрации

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП у здания администрации, остановившее движение трамваев.

Все произошло сегодня утром, 27 января, на улице Савушкина. На опубликованных фотографиях видно, что участниками аварии стали легковой автомобиль и «ГАЗель».

«Трамваи стоят в обе стороны», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Причины аварии не разглашаются. Сведения о возможных пострадавших пока неизвестны.

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