В Петербурге разыскивают домушника, обчистившего квартиру на проспекте Героев

В Красносельском районе Петербурга неизвестный обчистил квартиру специалиста по кадровому делопроизводству одной из фирм.

Все произошло в доме 18 по проспекту Героев в период с 15:00 19 января по 13:00 26 января. По словам 28-летней заявительницы, злоумышленник повредил замок входной двери и проник в квартиру, после чего похитил ее личные вещи.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, сумму ущерба женщина оценила в 63 тыс. рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полицейские начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием маршрутки. По словам очевидцев, водитель пассажирского транспорта не смог остановиться из-за скользкой дороги, в результате чего столкнулся с иномаркой, стоящей впереди.