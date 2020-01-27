Прокуратура предостерегла о недопустимости нарушения закона при взимании взносов на капремонт

В Выборгском районе Северной столицы прокуратура проверила управляющие компании на соблюдение закона при утверждении минимального размера взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников многоквартирных домов.

На общем собрании собственников помещений должен быть определен размер ежемесячного взноса. Однако ряд ТСЖ, ЖСК района не обеспечили своевременное проведение данных собраний.

Как сообщили в прокуратуре города, данные факты могут привести к нарушениям прав жильцов на надлежащий уровень благоустройства жилья и комфортные условия проживания.

Руководителям ТСЖ, ЖСК были объявлены предостережения.

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