Цены на вторичное жилье в Петербурге растут активнее, чем на новостройки

С начала прошлого года стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в масс-маркете поднялась на 13% и достигла 114,7 тысяч рублей.

При этом недвижимость под Петербургом больше выросла в цене, — на 17,4%, — по-прежнему оставаясь на порядок дешевле городских квартир. Квадратный метр в пригороде по состоянию на декабрь 2019 года стоит 88 тысяч рублей. Об этом сообщают специалисты консалтингового агентство «Петербургская недвижимость».

Чаще всего «вторичку» приобретают в Центральном и Московском районах города, в то время как для покупок жилья в новостройках наиболее популярным является Приморский район Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Васильевский остров полюбился китайцам в качестве локации для покупки недвижимости. В этом районе зафиксирован значительный рост интереса к квартирам среди туристов из КНР.