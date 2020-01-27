Пугачева с ярко-красной помадой заявила, что она опасна

Певица Алла Пугачева удивила своих поклонников эффектным снимком, подписав, что она опасна.

Портретное фото с ярко-красными губами было опубликовано на страничке звезды в соцсети Instagram. У Пугачевой распущены волосы и надет свитер под цвет помады. Певице явно нравится, как молодо она выглядит.

«С утра? Губы красные? Берегись!!! Опасна я», — написала эстрадная певица.

Звезду поклонники узнали не сразу, некоторые даже начали сомневаться в подлинности аккаунта. Другие читатели принялись расхваливать Пугачеву. Некоторые девушки писали, что последовали ее примеру и тоже начали свой день с яркого макияжа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Алла Борисовна порекомендовала всем 70-летним дамам носить вуаль.