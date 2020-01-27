Компания не позаботилась о почве в Шушарах и получила штраф 400 тысяч

Компанию оштрафовали за отсутствие мероприятий по сохранению почв. Фото: pixabay.com

Компанию оштрафовали за отсутствие мероприятий по сохранению почв. Фото: pixabay.com

Прокуратура уличила ООО «Диалог Терминал» в нарушении природоохранного законодательства. Компания не позаботилась о сохранении почв в поселке Шушары.

ООО «Диалог Терминал» владеет земельным участком в Пушкином районе Петербурга. Проверка прокуратуры показала, что компания не провела мероприятия по сохранению почв.

«На площади около 800 кв. м. размещены строительные отходы, в том числе грунт насыпной и автомобильные покрышки», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении организации и её руководителя были возбуждены дела об административных правонарушениях. Рассмотрев постановления прокурора, комитет по природопользованию назначил ООО «Диалог Терминал» штраф в размере 400 тыс. рублей. Начальнику организации предстоит заплатить 50 тыс.

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