Власти Петербурга планируют вернуться к проекту технопарка «Ингрия»

Власти отдадут предпочтение проекту, в котором будет преобладать деловая застройка. Фото: pixabay.com

Власти отдадут предпочтение проекту, в котором будет преобладать деловая застройка. Фото: pixabay.com

Парк информационных технология «Ингрия» планируют возвести возле Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.

Образовательное учреждение находится на проспекте Большевиков в Невском районе Северной столицы. Ранее строительство IT-парка «Ингрия» по соседству было приостановлено из-за разногласий касаемо места расположения. На сегодняшний день в рамках адресной инвестиционной программы на корректировку проекта выделено 120 млн рублей.

Здание должно стать городским бизнес-инкубатором. «Ингрия» будет совмещать в себе учебный центр, торговые площади и пространство для проведения различных мероприятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рядом со станцией метро «Фрунзенская» хотят возвести бизнес-центр. Застройщиком выступает компания «Аквилон инвест».