Выставлен на продажу Центр исполнения заказов «Юлмарта» на Пулковском шоссе

Имущество одного из совладельцев "Юлмарта", Михаила Васинкевича, продают в рамках дела о банкротстве. Фото: Google View

Имущество одного из совладельцев "Юлмарта", Михаила Васинкевича, продают в рамках дела о банкротстве. Фото: Google View

Банк «Санкт-Петербург» выставил на продажу заложенный у организации Центр исполнения заказов онлайн-дискаунтера «Юлмарт» на Пулковском шоссе.

Торгово-логистический комплекс оценили в 750 миллионов рублей. Площадь здания составляет 22,3 тысяч квадратных метров, пишет «Деловой Петербург». Из них почти 6 тысяч «квадратов» занимает административная часть, все остальное — складские помещения.

Помимо самой постройки в стоимость входит прилегающий к комплексу участок земли в 50 тысяч квадратных метров. Центр исполнения заказов выставили на торги поскольку «Юлмарт» запустил процедуру банкротства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Северной столицы намерены перезапустить проект информационного технопарка «Ингрия» на проспекте Большевиков. Из бюджета города на смету проекта выделено 118 миллионов рублей.