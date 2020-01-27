Историк рассказал, как работали кондитерские фабрики в блокадном Ленинграде

Даже во время войны, несмотря на чрезвычайное положение, кондитерские фабрики Северной столицы не прекращали выпускать сладости для нужд Красной армии и жителей СССР.

Преподаватель СПбГУ Михаил Ходяков рассказал о работе кондитерских предприятий во время фашистской блокады. В то время шоколад являлся частью солдатского пайка, поэтому и в самые тяжелые времена петербуржцы выпускали «Мишку на Севере», «Чернослив в шоколаде» и другие знаковые сладости.

Помимо этого, был разработан диетический ассортимент, входивший в перечень обязательных продуктов для летчиков, танкистов, моряков и подводников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в академии Следственного комитета Санкт-Петербурга прошло торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине победы над блокадой Ленинграда. Со знаменательной датой будущих правоохранителей поздравил губернатор Александр Беглов.