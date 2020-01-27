Петербуржцы устроили давку в метро после салюта

Горожане массово отправились по домам, что затрудняет передвижением по центральным станциям метро.

Об этом стало известно сегодня вечером, 27 января. Обо всем рассказывают очевидцы в социальных сетях. Они пишут, что сразу несколько станций были временно ограничены на вход. Теперь в них хлынули потоки людей, которые до этого собрались в центре, чтобы посмотреть салют. На данный момент человеческая пробка почти отсутствует.

Напоминаем, что в этот понедельник в городе праздновали полное снятие блокады Ленинграда. Салют озарил небо в восемь часов вечера – было произведено 12 холостых выстрелов. Через час запустили еще две тысячи фейерверком в честь Победы в ВОВ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы показали салют в честь годовщины полного освобождения Ленинграда. Салют в честь 76-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады прогремел в этот понедельник. Видеозаписи и фотографии выложили петербуржцы, которым посчастливилось стать свидетелями прекрасного зрелища.