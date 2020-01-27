Петербуржцы показали салют в честь годовщины полного освобождения Ленинграда

Петербуржцы показали салют в честь годовщины полного освобождения Ленинграда
Салют в Петербурге. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

76 лет назад, 27 января 1944 года, город полностью освободили от блокады.

Салют в честь 76-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады прогремел в этот понедельник. Видеозаписи и фотографии выложили петербуржцы, которым посчастливилось стать свидетелями прекрасного зрелища.

«Бабахнуло так, что я аж испугался»,

«Слабовато для 75-летия! Только грохот хорош!»

«Думаю, что тем, кто реально это пережил, ничего такого уже не надо. Лучше бы эти деньги, потраченные на все эти мероприятия и пиар по всем каналам, направили адресно на пенсионные карточки блокадников. Их не так и много осталось»,

— делятся своими впечатлениями горожане.

Многие поздравляют друг друга с памятной датой и пишут, что подвиг, совершенный жителями блокадного Ленинграда, невозможно переоценить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на стрелке Васильевского острова прогремит Ленинградский салют 1944 года. Расчеты артиллерийский орудий произвели по 12 холостых выстрелов из 12-ти легендарных артиллерийских орудий.

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