Петербуржцы показали салют в честь годовщины полного освобождения Ленинграда

76 лет назад, 27 января 1944 года, город полностью освободили от блокады.

Салют в честь 76-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады прогремел в этот понедельник. Видеозаписи и фотографии выложили петербуржцы, которым посчастливилось стать свидетелями прекрасного зрелища.

«Бабахнуло так, что я аж испугался», «Слабовато для 75-летия! Только грохот хорош!» «Думаю, что тем, кто реально это пережил, ничего такого уже не надо. Лучше бы эти деньги, потраченные на все эти мероприятия и пиар по всем каналам, направили адресно на пенсионные карточки блокадников. Их не так и много осталось»,

— делятся своими впечатлениями горожане.

Многие поздравляют друг друга с памятной датой и пишут, что подвиг, совершенный жителями блокадного Ленинграда, невозможно переоценить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на стрелке Васильевского острова прогремит Ленинградский салют 1944 года. Расчеты артиллерийский орудий произвели по 12 холостых выстрелов из 12-ти легендарных артиллерийских орудий.