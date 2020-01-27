Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала об их деспотичном отце

Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала об их деспотичном отце
Фото: Pixabay.com

Женщина заявила, что он очень жесткой человек, который унижал ее и избивал.

Об этом стало известно сегодня, 27 января. Обо всем женщина рассказала в интервью «Пятому каналу». Мать детей, которых нашли с запиской без родителей в Шереметьево, поделилась подробностями семейной жизни. Она охарактеризовала супруга как жестокого человека, который бил и унижал ее. Россиянка подчеркнула, что мужчина позволял себе поднимать руку и на детей. Женщина уверяет, что не раз обращалась в органы, но там ее слушать не стали.

Она заверила, что муж не разрешал ей видеться с детьми, и не понимает, почему он решил оставить их в аэропорту. Женщина пообещала, что заберет их. Об инциденте она узнала из социальных сетей и была шокирована.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженку, которая чуть не выбросила в окно свою дочь, останется в психбольнице.

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