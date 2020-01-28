Эксперты рассказали об изменениях на рынке труда в Петербурге за последние пять лет

С 2015 года количество резюме от "синих воротничков" выросло на 244%. Фото: pixabay.com

С 2015 года количество резюме от "синих воротничков" выросло на 244%. Фото: pixabay.com

В течение нескольких лет количество вакансий на рынке труда в Северной столице выросло на один-два показателя.

Так, в декабре прошлого года на одно опубликованную вакансию приходилось 9 резюме, в то время как в 2015 году этот показатель равнялся 10-11 резюме. Такими результатами поделились специалисты HeadHunter, одного из крупнейших отечественных интернет-рекрутеров.

Труднее всего найти работу топ-менеджерам и госслужащим, конкурс, в среднем, составляет 17 и 16 человек на одну вакансию соответственно. Кроме того, со сложностями в поиске работы сталкиваются начинающие специалисты, люди, работающие в сфере искусства и юристы. Наибольший прирост резюме за последние пять лет — от офисных сотрудников и домашнего персонала, количество заявок увеличилось в 2,5 раза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский историк рассказал о работе кондитерских фабрик в годы блокады Ленинграда.