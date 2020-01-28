За год ночь в гостиницах Петербурга подорожала на 6%

В среднем ночь в отеле Петербурга обойдется в 9 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

В среднем ночь в отеле Петербурга обойдется в 9 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Согласно итогам 2019 года, в Петербурге предлагают размещение 19,5 тысяч номеров. За прошлый год их количество выросло 379 единиц.

При этом средняя загрузка отелей в течение 2019 года составляла 70%, а тарифы на размещение увеличились на 6%. Об этом сообщают специалисты компании IPG.Estate. На сегодняшний день стоимость суточного проживания в петербургской гостинице, в среднем, равняется 9 тыс. рублей.

Максимальный рост цен зафиксирован в премиум-сегменте. За прошлый год пятизвездочные отели подорожали на 11%. При этом они занимают около трети всех предложений на рынке. Для сравнения, доля трёхзвездочных гостиниц составляет 15%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение 2020 года мясо и молоко на российском рынке подорожают на 10-12%. В частности, это связано с повышением цен на сырье и коммунальные услуги.