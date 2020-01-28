В Ленобласти обещают ипотеку под 3% годовых

Администрация Ленинградской области опубликовала списки городов, поселков городского типа, сельских населенных пунктов в составе городских поселений, жители которых, наряду с жителями сельских населенных пунктов могут воспользоваться правом на льготную ипотеку.

С 2020 года в России реализуется госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». Она предполагает, что жители всех без ограничений сельских поселений имеют право на льготную ипотеку со ставками до 3% годовых.

Недополученный доход банкам напрямую будет компенсировать государство.

К участию в программе, кроме сельских населенных пунктов, допущены города и посёлки городского типа, численность населения в которых не превышает 30 тысяч человек. Так по новой программе сельской ипотекой могут воспользоваться жители Бокситогорска, Пикалево, Шлиссельбурга и еще более одной тысячи населенных пунктов, входящих в городские поселения.

Перечни сельских агломераций утверждены государственной программой «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» и размещены на сайте комитета по АПК.

Для начала практической реализации программы федеральным правительством готовится перечень уполномоченных банков.