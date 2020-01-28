В Петербурге анонимы-«минеры» эвакуировали 14 тысяч человек

Здания проверили на наличие взрывчаты веществ и взрывных устройств. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Здания проверили на наличие взрывчаты веществ и взрывных устройств. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Неделя в Петербурге началась с новых писем с угрозами взрыва. В список «минеров» в этот раз попали 883 объекта.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на наличие опасных предметов 27 января проверили школы, детские сады, больницы и торговые комплексы. Осмотр зданий завершился в районе 19:30 вечера. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Все сообщения оказались ложными.

Всего было осмотрено 883 объекта, на ряде из них эвакуация по решению администрации не проводилась. Покинуть здания были вынуждены 14 тыс. 136 человек.

Проверки также проводились в Приморском, Дзержинском, Петроградском, Василеостровском, Красногвардейском, Октябрьском, Смольнинском, Сестрорецком, Ленинском и Петродворцовом районных судах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 24 января, в Петербурге эвакуировали 31 тыс. 486 человек.