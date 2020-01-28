Кассационный суд поддержал УФАС в споре с картелем на рынке питания в Ленобласти

Кассационный суд поддержал УФАС в споре с картелем на рынке питания в Ленобласти
Картель выявили в сфере поставки продуктов питания. Фото: pixabay.com

Кассационный суд Северо-Западного округа оставил в силе решение Ленинградского УФАС России. Ведомство ранее выявило семейный картель на рынке питания.

ООО «Перспектива», ИП Смирнов и ООО «Комбинат школьного питания» уличили в поддержании цен в шести аукционах на поставку продуктов в образовательные, социальные и лечебно-профилактические учреждения Ленобласти, сообщает УФАС.

Выяснилось, что учредителями ООО «Перспектива» и ООО «Комбинат школьного питания» был один человек, а ИП Смирнов приходится ему сыном.

В действиях предпринимателя и организаций УФАС усмотрел одну поведенческую модель. Во всех шести аукционах двое участников подавали экономически невыгодные ценовые предложения. Тем самым они сбивали с толку конкурентов. Выигрывал торги третий участник сговора, который не играл на понижение. Всего картелям удалось заключить контракты на 10,3 млн рублей.

Суды трех инстанций с позицией Ленинградского УФАС согласились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС Петербурга усмотрело картельный сговор в сфере капремонта.

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