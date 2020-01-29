Эксперт Минздрава оценил риск появления коронавируса в России

Эксперт Минздрава оценил риск появления коронавируса в России
Подтвержденных случаев заболевания в России нет. Фото: pixabay.com

Эксперт Минздрава оценил риск распространения коронавируса в России. Заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов считает, что новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года, сообщает «Фармацевтический вестник».

Он оценил как высокую вероятность появления вируса на территории России. Но угроза его распространения в России все же достаточно низкая, так как в РФ принимаются усиленные меры контроля на границах.

На сегодняшний день новым вирусом заражены 4473 человека, 106 человек умерли, 60 выздоровели. Подтвержденных случаев заболевания в России нет.

В Петербурге людей, прибывших из Китая госпитализируют, чтобы проверить на новый коронавирус. По данным клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, всех трех пациентов, поступивших в больницу ранее с подозрением на коронавирус, скоро отпустят домой, так как диагноз у них не подтвердился.

Из-за эпидемии коронавируса в Ленобласти усилен санитарный контроль на границе. Случаев заражения на данный момент не выявлено. Во всех пунктах пропуска усилили санитарно-карантинный контроль. С начала 2020 года проверку с обязательной термометрией прошли 40 тыс. человек. Из них 34 были гражданами Китая. Меры приняты региональным управлением Роспотребнадзора. В целях безопасности на пунктах пропуска также усилен дезинфекционный режим. Тем, кто планирует посетить Китай, Роспотребнадзор рекомендует не ходить на рынки и в зоопарки, не употреблять овощи и фрукты без термической обработки, пить воду только из бутылок, использовать маски и при первых признаках заболевания обращаться в медучреждения.

Несколько тысяч граждан Китая, приезжающих в Северную столицу в организованных туристических группах, отменят поездку. Китайцы должны были воспользоваться безвизовым режимом для въезда в страну. Речь идет примерно о семи тысячах человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стюардесса авиакомпании Nordwind, прилетевшая в Санкт-Петербург из Китая 27 января, попала в больницу с подозрением на вирус. Коронавирус у нее не был найден, она заболела простудой.

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